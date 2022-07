Electricité

Pour la maison autant que pour la piscine, l'installation électrique revet une importance considérable. Et il est nécessaire de faire appel à un professionnel agréé.



Toute l’installation électrique de la maison sera effectuée par un électricien de Perpignan en conformité aux normes “promotelec” (Promotelec est une association créée en 1962 pour promouvoir la qualité et la sécurité des installations électriques. elle regroupe des constructeurs de matériel électrique, des installateurs et EDF. Promotelec délivre un label de qualité pour les constructions neuves "label confort plus" et un autre pour les rénovations "label confort sécurité". ces labels concernent l'installation en général, le chauffage électrique, la production d'eau chaude sanitaire et la ventilation). C'est un label de qualité en neuf et en rénovation que votre électricien vous permettra d'acquérir après travaux.



L'installation électrique est impérativement exécutée suivant les dessins du dossier électricité. VMC simple flux.

Pour le chauffage on pourra opter (parmi plusieurs options) par exemple, sur l’installation d’eau chaude fonctionnant au mazout ou production d’eau chaude par chaudière automatique. radiateurs en acier avec vannes thermostatiques. Citerne de 5000 litres