Fonction des peintures pour piscine

Les peintures sont conçues afin de protéger les supports en ciment, de colorer et de faciliter l'entretien.

Caractèristiques des peintures pour piscine



Elles peuvent être à base de résine, au ciment ou à base de caoutchouc et se pose sur un support bien préparé, en plusieurs couches. La peinture ciment est provisoire, il vous faudra ensuite installer un REVETEMENT définitif (elle sert surtout à vérifier la tenue du bassin pendant quelque temps. On ne parle pas ici de futur ravalement de façades comme pour une maison par exemple). La peinture résine est, elle,légèrement imperméable. Quant à la peinture à base de caoutchouc, sachez qu'elle ne tient pas longtemps et devra donc être refaite plus tard

Caractèristiques des enduits pour piscine

Il existe plusieurs types d'enduit:

Les classiques qui sont étanches mais ne sont pas prévus pour rester longtemps dans l'eau. Ils devront donc être recouverts (avec du carrelage par exemple).

Les enduits silico-marbreux (composés de marbre, de ciment, d'adjuvants et de pigments pour ravalements). Ils servent à la finition du bassin en associant étanchéité et esthétisme.

Les enduits d'imperméabilisations prêt à l'emploi, que l'on peut recouvrir ou non. Les mortiers d'imperméabilisation souples peuvent même supporter une légère déformation dû à une petite élasticité de leur part.

L'enduit étant assez difficile à mettre, l'aide d'un professionnel est souhaitable. Sachez enfin que le bassin devra être étanche.