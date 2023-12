Une salle de bain agréable et fonctionnelle

On aime la salle de bain, un lieu intime et chaleureux par excellence.

On aime s’y retrouver, s’y détendre. On aime cette bulle protectrice où l’on se prépare avant de sortir dans le monde. On s’y retrouve seul ou en famille, on y passe ou on s’y prélasse, on s’occupe de soi…elle peut même être à proximité de la piscine ou alors on emménage une douche solaire

Profitez de l’aménagement de votre salle de bain pour la façonner à votre image et à vos besoins.

Comme tout projet d’aménagement ou de rénovation, avant de se lancer dans la réalisation, il faut d’abord se poser un certain nombre de questions pratiques avant d’imaginer votre ambiance, vos espaces et lumières, votre type de douche ou de bain.









LES QUESTIONS A SE POSER POUR L'AMENAGEMENT DE LA SALLE DE BAINS

Pour mener à bien son projet :

Quelle est sa situation dans la maison et sa surface ?

A qui est destinée cette salle de bains : enfants, parents, amis ?

Les installations et sanitaires actuels (lavabo, baignoire, douche, WC…) sont-ils réutilisables ?

Est-ce que des wc vont être installés ?

Quels espaces de rangements sont nécessaires ?

Quel type de lumière et à quel endroit dans la pièce ?

La pièce accueillant la future salle de bains dispose-t-elle du chauffage, des ventilations suffisantes ? Est-elle aux normes électriques ?

Quel budget suis-je prêt à consacrer à mon projet d'aménagement de salle de bain ?

Quelle ambiance imprimer à ma salle de bain ? Classique, moderne, contemporain, marin ?

La mise en place d’un circuit de récupération des eaux de pluie est-elle envisageable ?

Où me procurer les matériaux : meubles de salle de bain, sanitaires, robinetterie ?

Les toilettes sèches

Jeter l'eau potable à l'égout vous dérange, les toilettes sèches sont faites pour vous. Comme dans de nombreuses maisons suédoises, vos WC se passeront d'eau. La sciure neutralise les odeurs des matières fécales. Veillez à vous en procurer de bonne qualité et à la stocker en quantité à bonne distance. Question maintenance, de nouveaux procédés permettent de vider la litière sans trop de contraintes. Éventuellement, les toilettes sèches peuvent vous apporter un amendement organique, riche en phosphate et en nitrate. Vous pouvez aussi séparer avantageusement l'urine des fèces pour l'additionner à l'eau d'arrosage en veillant toutefois à ne pas dépasser une teneur de 10 %.